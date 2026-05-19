A.B.İ. dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. OGM Pictures imzalı yapımda avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, diziden ayrılıyor.

23 Haziran’da sezon finali yapması planlanan dizide Saraçoğlu’nun vedası, 17’nci bölüm finalinde ekrana gelecek sahneyle gerçekleşecek.

Veda Sahnesi Çekildi

Dün çekilen sahnelerle birlikte Afra Saraçoğlu’nun karakteri Çağla’nın hikâyesi sona erdi. Böylece başarılı oyuncu, dizinin kadrosuna resmen veda etmiş oldu.

“A.B.İ.” Dizisinde Yeni Dönem Başlıyor

Cem Karcı’ın yönettiği dizide hikâye önemli bir kırılma noktasına giriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakteri, babasını ve Çağla’yı kaybettikten sonra daha karanlık bir sürece sürükleniyor.

Dizide yaşanan ayrılıkla birlikte hikâyenin tamamen değişeceği ve karakterler arasında yeni bir denge kurulacağı belirtiliyor.