Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen “Türkiye Invites You” resepsiyonu, uluslararası sinema sektörünün önemli isimlerini Fransa’nın Cannes kentinde bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin sinema sektöründeki gücü dünya vitrinine taşındı.

Carlton Hotel Rüya Restaurant’ta düzenlenen özel resepsiyonda Türkiye; güçlü prodüksiyon altyapısı, uluslararası ortak yapım fırsatları, teknik imkanları ve eşsiz film platolarıyla yabancı sektör temsilcilerine tanıtıldı. Organizasyona uluslararası yapımcılar, yönetmenler, festival yöneticileri, satış ajansları temsilcileri ve çok sayıda sektör profesyoneli yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik boyunca Türkiye’nin doğal plato çeşitliliği, deneyimli sinema sektörü yapısı ve yabancı yapımlara sunduğu avantajlar davetlilerle paylaşıldı. Türkiye’nin sinema alanındaki uluslararası iş birliklerini artırmayı hedefleyen resepsiyon, Cannes Film Festivali’nin dikkat çeken organizasyonları arasında yer aldı.

Cannes’ta Türk Oyunculara Yoğun İlgi

“Türkiye Invites You” resepsiyonunda Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen isimleri de uluslararası konuklarla bir araya geldi. Geceye Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal katıldı.

Ünlü oyuncuların yer aldığı resepsiyon, hem Türk dizi ve sinema sektörünün küresel etkisini artırdı hem de Türkiye’nin kültürel tanıtımına önemli katkı sağladı.