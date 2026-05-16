Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni” programına katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Erdoğan, stadyum dışında toplanan vatandaşlara da hitap etti.

“Terörsüz Türkiye Hedefimiz Var”

Gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, terörün ülkeye ağır bedeller ödettiğini belirtti. Artık annelerin gözyaşı dökmesini istemediklerini söyleyen Erdoğan, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların eğitim, bilim, üretim, istihdam, ulaştırma ve teknoloji gibi alanlarda değerlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

“Gençliğin Kimseye Eyvallahı Olmayacak”

Türkiye’nin her bir gencinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, yeni dönemde özgüveni yüksek bir gençlik hedeflediklerini söyledi. Gençlerin bilimden sanata, siyasetten bürokrasiye kadar birçok alanda Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini ifade eden Erdoğan, “Geleceğin bilim insanları, sanatçıları ve devlet yöneticileri sizlerin arasından çıkacak” dedi.

“Türkiye Gençlerin Omuzlarında Yükselecek”

Konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi, enerji ve güvenlik alanlarında önemli adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, daha güçlü bir Türkiye’nin gençlerle birlikte inşa edileceğini belirtti. Umudun ve heyecanın kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasının ardından şölenin düzenlendiği stadyuma geçti.