Eşref Rüya için final kararı alındı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen dizinin, 47’nci bölümde ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi. Böylece dizi, yalnızca 3 bölüm sonra final yaparak seyircisine veda edecek.

Kulislerden gelen bilgilere göre, dizinin 3’üncü sezonu için yapılan planlamalar da iptal edildi. Final kararının alınmasında ise senaryoda yaşanan tıkanıklık, reytinglerdeki düşüş ve başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un projeye devam etmek istememesi etkili oldu.

Yayın hayatına başladığı ilk dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, özellikle oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda düşen izlenme oranlarının ardından yapım ekibinin final kararı aldığı belirtildi.

Dizinin final bölümünde nasıl bir hikaye işleneceği ve karakterlerin akıbetinin nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.