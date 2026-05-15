Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1’inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara’daki Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Üye sayımız 494’e ulaşacak”

Toplantıda konuşan Mansur Yavaş, göreve geldikleri günden bu yana 42 belediyenin birliğe katıldığını belirterek, “Bugün üyelik başvurusu bulunan 18 belediyemizin de aramıza katılmasıyla dayanışmamız daha da güçlenecek” dedi.

Birliğin üye sayısının böylece 494’e yükseleceğini ifade eden Yavaş, yeni dönemde afet bölgelerine yönelik çalışmaların öncelikli olduğunu söyledi.

“Deprem yalnızca binaları değil hafızayı da yıkıyor”

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Yavaş, afet sonrası kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Yavaş, “Bir şehir yıkıldığında yalnızca binalar zarar görmez; hafıza da yara alır, kimlik de yara alır, kültürel süreklilik de yara alır. Tarihi yapıları, çarşıları, ibadet mekanlarını ve sokak dokularını yeniden yaşamla buluşturmak şehirlerin ruhunu ayağa kaldırma meselesidir” ifadelerini kullandı.

“Her belediyenin kapasitesi aynı değil”

Anadolu kentlerine yönelik proje destek süreci başlattıklarını açıklayan Yavaş, birçok belediyenin teknik kapasite ve uzman kadro açısından aynı imkanlara sahip olmadığını söyledi.

Mansur Yavaş, “Birliğimiz yalnızca maddi destek sağlayan değil; proje geliştiren, yönlendiren ve uzmanlık sunan bir yapıya kavuşmalıdır” dedi.

Kastamonu Daday’dan Van Tuşba’ya, Tokat Erbaa’dan Artvin Kemalpaşa’ya kadar birçok ilçeye proje desteği verildiğini belirten Yavaş, Anadolu’nun her köşesindeki kültürel mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

“Farklı siyasi geleneklerden belediyelerimiz var”

Birlik çatısı altında farklı siyasi görüşlerden belediyelerin bulunduğunu ifade eden Yavaş, “Hepimizi birleştiren temel duygu bu ülkenin kültürel mirasına sahip çıkmak. Biz hiçbir kenti küçük, hiçbir mirası önemsiz görmüyoruz” diye konuştu.