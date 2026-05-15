Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediyesi’nde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede, belediye başkanı olarak görev yapan Niyazi Nefi Kara’nın örgütün yöneticisi olduğu, kamu gücünü kullanarak “rüşvet”, “zimmet” ve “irtikap” suçlarını organize ettiği öne sürülmüştü.

Manavgat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Kara ile birlikte belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakim karşısına çıktı.

Mahkemeden ağır cezalar

Mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarından toplam 45 yıl 22 ay 15 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira adli para cezasına hükmetti.

Baklava kutusuyla rüşvet alırken suçüstü yapıldığı belirtilen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis ve 2 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında 41 yıl 9 ay hapis ve 2 milyon lira adli para cezası verdi. Müteahhit Mesut Kara 22 yıl 28 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 400 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

İş insanı İlker Günay 23 yıl 15 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 800 bin lira adli para cezası alırken, Demir Demir hakkında ise 16 yıl 28 ay hapis ve 1 milyon 666 bin lira adli para cezası kararı verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya 12 yıl 10 ay 30 gün, özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz 7 yıl 8 ay 15 gün, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye ve müsadere kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. İş insanları İlker Günay ve Demir Demir ise hükmen tutuklandı.

Ayrıca mahkeme, Niyazi Nefi Kara’ya ait Manavgat Side Mahallesi’ndeki taşınmaz ile bazı sanıklara ait araçların suç gelirleriyle edinildiği gerekçesiyle müsadere edilmesine karar verdi.

Mahkeme başkanı, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından kararların 15 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf edilebileceğini açıkladı.