Telefon görüşmesinde başlayan tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Bunun üzerine Bünyamin T., olayın yaşandığı adrese gitti.

Burada da tartışmanın devam etmesi üzerine şüpheli, aracından aldığı bıçakla Küpeli’ye saldırdı. Vücudunun farklı bölgelerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Küpeli, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arbede Sırasında Karşılık Verdi

Olay anında Küpeli’nin de kendini korumak için demir çubuk ve sopa ile karşılık verdiği, ancak aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığıldığı belirtildi.

Şüpheli Suç Aletiyle Yakalandı

Olay sonrası polis ekipleri, Bünyamin T.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin önce hastaneye sevk edildiği, ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna, “5 aydır paramı alamadım, hakkım yendi” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Aile: “En Ağır Cezayı Alsın”

Hayatını kaybeden Sebahattin Küpeli’nin cenazesi, işlemlerin ardından oğlu tarafından teslim alındı ve İzmir’in İzmir Karabağlar ilçesi’a götürüldü.

Oğlu İsrafil Küpeli, babasının yalnızca kısa süreli çalışmak için Antalya’ya geldiğini belirterek, “En ağır cezayı alsın” dedi.

19 Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Öte yandan şüpheli Bünyamin T.’nin kasten yaralama, tehdit, hakaret ve cinsel taciz gibi suçlardan 19 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi.