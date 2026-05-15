Etimesgut Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gün boyu sürecek etkinlik programını duyurdu. Çocuk ve Gençlik Şenliği ile başlayacak kutlamalar, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Madrigal konseriyle devam edecek.

Kutlamalar kapsamında Çocuk ve Gençlik Şenliği, 12.00-18.00 saatleri arasında Çelebi Çayırı Mesire Alanı’nda düzenlenecek. Etkinliklerde çocuklar ve gençler için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

19 Mayıs coşkusu akşam saatlerinde ise Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahne alacak Madrigal konseriyle devam edecek. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan davette, tüm vatandaşlar kutlama programına katılmaya çağrıldı.