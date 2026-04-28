Etimesgut Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “KRAVATA – The Artistic Journey of the Tie” sergisi, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda sanatseverlerle buluştu. Açılışa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović katıldı.

17’nci yüzyılda Hırvat askerlerinin boyunlarına taktığı bağdan ortaya çıkarak Avrupa’ya yayılan kravatın tarihsel gelişimi, sergide sanatsal bir bakış açısıyla ele alınıyor. Zamanla bir giyim unsurundan kültürel bir sembole dönüşen kravat, farklı sanat eserleri üzerinden yeniden yorumlanıyor. Sergide; çeşitli dokular, renkler ve tasarımlar aracılığıyla kravatın bireysel ifade biçimi ve toplumsal anlamları temsil eden yönleri ziyaretçilere sunuluyor.

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović, açılışta yaptığı konuşmada kravatın Hırvat kültüründeki önemine dikkat çekerek, serginin Türkiye ile Hırvatistan arasında kültürel bir köprü oluşturduğunu ifade etti.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır da açılışa katılarak, uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti ve katkı sağlayanlara plaket takdim etti.

25 Nisan’da açılan “KRAVATA” sergisinin 10 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.