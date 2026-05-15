Mamak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere çevre bilinci konusunda eğitim verildi. Programlarda geri dönüşüm, bilinçli tüketim, atıkların azaltılması ve yeniden kullanım konularına dikkat çekildi.

Şehit Serdar Albayrak Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlik, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde düzenlendi. “Geri Dönüşüm Var” sloganıyla gerçekleştirilen programda, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının çevre açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Pet Şişe Kapaklarından Atatürk Panosu

Etkinlik kapsamında öğrenciler, pet şişe kapaklarını kullanarak Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı figürlerinin yer aldığı pano hazırladı. Öğrencilerin çalışması, geri dönüşümün yaratıcı örneklerinden biri olarak ilgi gördü.

Özel Öğrenciler İçin Atölye Çalışması

Engelliler Haftası dolayısıyla Mamak Belediyesi tarafından Ali Gültekin Özel Eğitim Okulu’nda da sıfır atık etkinliği yapıldı. Programda öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak saksı hazırladı.

Düzenlenen etkinliklerle çocuklarda çevre duyarlılığının geliştirilmesi, yeniden kullanım alışkanlığının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin artırılması amaçlandı.

Çevre Çalışmaları Sürecek

Mamak Belediyesi yetkilileri, doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması için çevre odaklı çalışmaların devam edeceğini belirtti.