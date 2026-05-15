Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, mezuniyet öncesinde Anıtkabir’e gitti. Eğitmenleriyle birlikte Ata’nın huzuruna çıkan minikler, duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getiren çocuklar, Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu. Ziyaret boyunca renkli ve anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

515 Çocuk Eğitim Hayatına Uğurlandı

Çankaya’da hizmet veren 16 kreşte eğitim alan toplam 515 çocuk, yeni eğitim hayatına başlamadan önce unutamayacakları bir gün yaşadı.

Programa katılan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin de çocukların heyecanına ortak oldu. Mezuniyet sevinci yaşayan miniklerin Anıtkabir ziyareti, Cumhuriyet değerlerine bağlılığın simgesi olarak hafızalarda yer aldı.