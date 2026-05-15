Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleyeceği programla vatandaşları bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Akademisi içerisinde yer alan ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın adını taşıyan kütüphane yenilenen yüzüyle gençlerin kullanımına sunulacak.

Programın devamında ise Arin Gençlik Konseri gerçekleştirilecek. Belediye tarafından yapılan davette, başta gençler olmak üzere tüm Yenimahalleliler etkinliğe katılmaya çağrıldı.

Etkinlik, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Cumhuriyet Akademisi’nde düzenlenecek.