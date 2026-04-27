Son hafta kapsamında düzenlenen eğitimde, Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Filiz Aydın, “Çevreci Şehir Planlamaları” başlıklı sunumuyla katılımcılara hitap etti. Programda 15-24 yaş aralığında 35 genç yer aldı.

Eğitim sürecinde sürdürülebilir kentleşme, çevre dostu şehir tasarımı ve iklim değişikliğine uyumlu planlama gibi başlıklar ele alındı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük örneklerin de paylaşıldığı programda, gençler çevresel sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme konusunda bilgi edinme fırsatı buldu.

Genç Eko Akademi 2026 Programı; gençlerin sürdürülebilirlik, ekoloji, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflerken, aynı zamanda eğitim, atölye ve proje süreçleriyle liderlik yönlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.