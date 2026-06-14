Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden ABD’de oynanan karşılaşmada 5 kez dünya şampiyonu Brezilya ile 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkarak tarihe geçen Fas kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 80 bin 663 seyirci tribünden takip etti.

Brezilya’da yıldız oyuncu Neymar, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fas, 21. dakikada Saibari’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Diaz’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Saibari, aşırtma vuruşuyla kaleci Alisson’u mağlup etti.

Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Fas, Brezilya savunmasına zor anlar yaşattı. Ancak Sambacılar, 32. dakikada Vinicius Jr’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve oyun büyük ölçüde orta sahada geçti.

Maçın son bölümünde Fas, 90+9. dakikada Aynaoui ile tehlikeli bir şut bulsa da kaleci Alisson gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Brezilya, Dünya Kupası tarihinde 5 şampiyonluğu bulunan tek ülke olarak 6. kez kupayı kazanma hedefiyle turnuvaya başladı. Fas ise 2022’deki tarihi yarı final başarısını tekrar ederek Afrika ve Arap futbolunu zirveye taşımayı amaçlıyor.