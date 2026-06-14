Olay, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan Hande S. ile eski eşi, uzman çavuş Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hande S., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekibine ateş açtı

Adrese ulaşan polis memuru Tayfun Baş, olay yerinde şüpheli Gökhan Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Aynı saldırıda Hande S. de vurularak yaralandı.

Saldırının ardından Gökhan Y.’nin aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Polis memuru Tayfun Baş şehit oldu

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, Tayfun Baş’ın görev sırasında yaralandığını ve hastanede şehit olduğunu belirterek ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.

Soruşturma sürüyor

Olayda yaralanan Hande S. ve saldırgan Gökhan Y.’nin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.