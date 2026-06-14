Bakan Çiftçi paylaşımında, şehit polis memuru Tayfun Baş’ın fotoğrafına yer vererek “Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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Söz konusu paylaşımda, Tayfun Baş’ın görev sırasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntü yarattığı belirtilirken, şehidin ailesine, Emniyet Teşkilatı’na ve tüm millete başsağlığı dilendi.

Muğla’da KADES ihbarına müdahale eden polis ekiplerine yönelik saldırıda ağır yaralanan Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Muhabir: Haber Merkezi