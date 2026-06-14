Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen gece ziyaretleri, bu yıl genişletilen güzergahıyla dikkat çekiyor. Harem-i Hümayun içerisinde yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi ilk kez gece turu rotasına dahil edildi.

Gece Rotasında Tarihi Bölümler Yer Alıyor

Ziyaretçiler, Bab-ı Hümayun'dan başlayacak tur boyunca sarayın avlularını, Harem-i Hümayun'u, Mukaddes Emanetler Dairesi'ni, Hazine Sergisi'ni ve teraslarını gezebilecek. Gece aydınlatmalarıyla farklı bir görünüme bürünen saray, ziyaretçilere eşsiz bir müze deneyimi sunacak.

Gece turunda Karaağalar Taşlığı, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, Altın Yol ve III. Murad Has Odası gibi önemli bölümler de görülebilecek. Ayrıca Osmanlı saray yaşamına ışık tutan Kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, hamam, mutfak ve kiler bölümleri de ziyaretçilere açılacak.

Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri Gece de Görülebilecek

Gece ziyaretleri kapsamında Enderun Avlusu'nda bulunan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de açık olacak. Dünyaca ünlü eserler arasında bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Turun son durağı olan IV. Avlu'da ise ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta yürüyüş yapabilecek, İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü çevresinden İstanbul'un tarihi siluetini gece manzarası eşliğinde izleyebilecek.

Yerli ve Yabancı Turistlerden Yoğun İlgi

Tur rehberi Umut Anıl, Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerinin hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, ziyaretçilerin İstanbul manzarasını gece saatlerinde izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

İlk kez gece ziyaretine katılan ziyaretçiler ise sarayın ışıklandırılmış atmosferini merak ettiklerini ve tarihi yapıyı gece görmekten heyecan duyduklarını ifade etti.