Mustafa Düger Vakfı, Kırşehir'in kültürel mirasının yaşatılması amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Vakıf tarafından hayata geçirilen "Adımı Sen Koy" projesi kapsamında, yeni doğan çocuklarına "Ahi" veya "Neşet" adını veren ailelere 4 çeyrek altın hediye edilecek.

Yaklaşık bir yıl önce kurulan Mustafa Düger Vakfı'nın yeni projesinin lansmanı, Kırşehir Big Termal Otel'de gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı ve Kırşehirli iş insanı Mustafa Düger, düzenlenen toplantıda projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"DEVASA ÇINARLARIN İSİMLERİNİ YAŞATACAĞIZ"

Kırşehir'in köklü değerlerine sahip çıkmayı amaçladıklarını belirten Mustafa Düger, "Adımı Sen Koy" projesinin yalnızca bir isim kampanyası olmadığını vurguladı. Düger, "Bu toprakların mayasını, ruhunu ve geleceğini korumaya çalışıyoruz. Kırşehir; Ahiliğin merkezi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketidir. Ancak modern çağın etkisiyle bizi biz yapan bu devasa çınarların isimleri unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Biz Mustafa Düger Vakfı olarak buna seyirci kalamazdık. Kırşehirlilik sadece bir nüfus cüzdanı ibaresi değil; bir duruş ve bir felsefedir." dedi.

"BİZ İSİM DEĞİL, GELECEĞE KİMLİK AŞILIYORUZ"

Projenin temel amacının kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Düger, şunları kaydetti:

"Bu şehirde doğan her çocuk, bu şehrin ruhuyla büyüsün istiyoruz. Bugünden itibaren Kırşehir'de dünyaya gelen ve isminin yanına 'Ahi' veya 'Neşet' adı eklenen her evladımıza vakfımız adına 4 çeyrek altın hediye edeceğiz.

Ahiliğin temelini oluşturan dört açık kapıyı temsil eden bu dört altın; 'alnın açık olsun, kalbin açık olsun, kapın açık olsun, sofran açık olsun' anlayışının sembolüdür. Çocuklarımızın hayat kapılarının ve rızık kapılarının açık olması temennisiyle bu desteği sunuyoruz. Bizim derdimiz sadece isim vermek değil, bir kimliği yaşatmaktır."

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