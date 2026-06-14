CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçağdaş, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, eğitim alanındaki sorunların giderek büyüdüğünü ifade etti.

Özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin yıllardır hak mücadelesi verdiğini vurgulayan Özçağdaş, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmak istedikleri basın açıklaması sırasında polis müdahalesiyle karşılaştığını söyledi.

Özçağdaş açıklamasında, "Öğretmenin karşısına mülakatla, barikatla ve şiddetle çıkan bu liyakatsiz sistemi mutlaka değiştireceğiz. Eğitimi de ülkenin aydınlık geleceği olan öğretmenlerimizi de bu karanlığa teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin taleplerinin haklı olduğunu belirten Özçağdaş, hükümete verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunarak, öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi. CHP'li Özçağdaş ayrıca, gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile diğer öğretmenlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Öğretmenlerin gözaltına alındığı anlar: