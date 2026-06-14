İstanbul, Pendik’te sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen hafif ticari araç ile seyir halindeki otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün saat 09.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kılıç Reis Sokak’tan caddeye çıkış yapan hafif ticari araç, o sırada caddede ilerleyen otomobille çarpıştı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokaktan çıkan hafif ticari aracın caddeye girdiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

Yaralanan Olmadı

Kazanın ardından olay yerine ekip sevk edilmesine gerek kalmazken, çarpışmada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.