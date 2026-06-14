Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kantar operatörü Vedat Yılmaz ile boşanma sürecinde olduğu eşi Ulviye Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı saldırıya dönüştü.

Eşini Vurdu, Kızını Yaraladı

İddiaya göre Vedat Yılmaz, yanında bulunan tabancayla eşi Ulviye Yılmaz’a ateş etti. Olay sırasında müdahale etmeye çalışan 18 yaşındaki kızları E.D.Y. ise silahın kabzasıyla darbedilerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve kızı Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ulviye Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı genç kız ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından polis ekipleri Vedat Yılmaz’ı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ulviye Yılmaz’ın daha önce eşine yönelik uzaklaştırma kararları aldırdığı öğrenildi.