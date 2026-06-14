Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak ile din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak arasında, tayin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından evde bulunan pompalı tüfekle ateş açıldığı öne sürüldü.

İddialara göre saldırı sırasında evde çiftin çocukları da bulunuyordu.

Eşi ve Kayınpederi Hayatını Kaybetti

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli Orhan Bulak’ı olayın ardından apartman girişinde gözaltına aldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na Kaldırıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden baba ve kızın cenazeleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinde ve çevrede delil toplama çalışmaları gerçekleştirilirken, tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının çevredeki bir binanın camına isabet ettiği öğrenildi.

Komşular Silah Sesleriyle Uyandı

Olayın ardından konuşan çevre sakinleri, sabah saatlerinde peş peşe silah sesleri duyduklarını belirtti. Komşular, olay sırasında evden çocukların ağlama seslerinin geldiğini ifade ederken, polis ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını aktardı.

Soruşturma Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheli Orhan Bulak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayın çıkış nedeni ve yaşananlara ilişkin detayların yürütülen soruşturma kapsamında netlik kazanacağı bildirildi.