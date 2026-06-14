Ankara’da öğretmenlerin çalışma koşulları, ücretler ve özlük haklarına dikkat çekmek amacıyla bugün saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirmek istediği eyleme polis müdahale etti.

Müdahale sırasında 27 öğretmen gözaltına alındı. Eğitim emekçileri, yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ve taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla bir araya gelirken, eylem alanında polis ile grup arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan müdahalenin ardından 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öğretmenler, güvenceli çalışma koşulları, insanca yaşamaya yetecek ücret ve mesleki haklarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirirken, gözaltılar eğitim camiasında tepkiyle karşılandı.