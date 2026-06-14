Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve değerlendirmelerin ardından şüpheli bir araç tespit edilerek durduruldu.

Araçta Uyuşturucu Bulundu

Polis ekiplerinin otomobilde gerçekleştirdiği aramada, vites körüğü kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan A.Ş., K.D. ve Y.N. gözaltına alındı.

İki Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ve Y.N., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.D. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.