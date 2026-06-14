Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğundaki ilk maçını vatandaşlarla birlikte izlemek amacıyla İzmit’te dev ekran etkinliği düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanan Avustralya karşılaşması için Milli İrade Meydanı’na kurulan ekran, futbolseverleri bir araya getirdi.

Türkiye saatiyle 07.00’de başlayan mücadele öncesinde çok sayıda taraftar erken saatlerde alana gelerek yerini aldı.

Kırmızı-Beyaz Coşku Meydanı Sardı

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, maç boyunca milli takıma büyük destek verdi. Karşılaşmanın her anını dikkatle takip eden taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla heyecanlarını ortaya koydu.

Kırmızı-beyaz renklere bürünen meydanda oluşan atmosfer, milli birlik ve beraberlik duygularını ön plana çıkarırken, futbolseverler ay-yıldızlı ekibin mücadelesine ortak oldu.

Milli Heyecan Hep Birlikte Yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, vatandaşların milli maç coşkusunu birlikte yaşamalarına imkân sağladı. Sabahın erken saatlerine rağmen yoğun katılımın olduğu organizasyonda, taraftarlar A Milli Futbol Takımı’na destek vermek için tek yürek oldu.

Milli İrade Meydanı’nda yaşanan heyecan dolu anlar, karşılaşma boyunca devam ederken, futbolseverler Dünya Kupası atmosferini birlikte deneyimleme fırsatı buldu.