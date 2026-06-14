Keçiören Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında personeline yönelik önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” konulu eğitim, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Eğitim programında, kamu kurumlarında kullanılan resmi yazışma kurallarının doğru ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Mevzuat ve Belge Düzeni Detaylı Şekilde Anlatıldı

Türkiye Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Kevser Aydın Sırma tarafından verilen eğitimde, resmi yazışmaların dayandığı mevzuat hükümleri ve yönetmeliğin kapsamı katılımcılara aktarıldı.

Programda; resmi yazışma ortamları, belge düzeni, yazı karakteri seçimi, harf büyüklükleri ve sayfa düzeni gibi teknik konular ele alınırken, yazışmalarda kullanılan başlık, logo, sayı, tarih, konu ve muhatap bölümlerinin hazırlanmasına ilişkin esaslar da ayrıntılı olarak anlatıldı.

Doğru Yazışma Dili ve Standart Format Vurgusu

Eğitim süresince resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan uygulama örnekleri üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Özellikle muhataba göre “arz” ve “rica” ifadelerinin doğru kullanımı gibi konular üzerinde durularak personelin uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Programda yapılan bilgilendirmelerle belediye personelinin resmi yazışmaları daha anlaşılır, standartlara uygun ve mevzuat çerçevesinde hazırlayabilmesine katkı sağlanması amaçlandı. Kamu kurumları arasında yazışma birliğinin güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.