Haymana Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kapsamında Avustralya ile oynadığı mücadeleyi vatandaşlarla birlikte izlemek amacıyla Kent Meydanı’nda dev ekran kurdu. Sabah saatlerinde oynanan karşılaşmaya Haymanalılar yoğun ilgi gösterirken, ilçede konaklayan ziyaretçiler de etkinliğe katılarak milli heyecana ortak oldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda meydan, Türk bayraklarıyla renklenirken milli birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Başkan Koç Vatandaşlarla Birlikte Maçı Takip Etti

Karşılaşmayı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da vatandaşlarla birlikte izledi. Etkinlik öncesinde katılımcılara Türk bayrakları dağıtılırken, maç öncesi ve karşılaşma boyunca çay ile çorba ikramı yapıldı. Böylece sabahın erken saatlerinde meydanda sıcak ve samimi bir ortam oluşturuldu.

Coşkulu Destek, Sonuçla Yerini Hüzne Bıraktı

Kent Meydanı’nı dolduran taraftarlar, maç boyunca A Milli Takım’a büyük destek verdi. Karşılaşma sırasında heyecan doruğa çıkarken, alınan sonuç vatandaşlar arasında üzüntüye neden oldu.

Buna rağmen meydandaki birliktelik ve dayanışma ruhu dikkat çekti. Sabahın erken saatlerine rağmen etkinliğe katılan vatandaşlar, milli takım sevgisinin güçlü bir örneğini sergiledi.

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, milli takımın her zaman yanında olduklarını belirterek, vatandaşları bir araya getiren bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.