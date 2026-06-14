Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki ilk sınavı olan Avustralya karşılaşması için Kocatepe Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye saatiyle 07.00’de başlayan mücadele için çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde merkezde bir araya geldi.

Kısa sürede dolan 800 kişilik salonda vatandaşlar, milli takımın mücadelesini birlikte izleme imkânı buldu.

7’den 70’e Vatandaşlar Aynı Tribünde Buluştu

Etkinliğe çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir katılım sağlandı. Maç öncesinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde kahvaltı yapan vatandaşlar, ardından dev ekran karşısında A Milli Takım’a destek verdi.

Futbolseverler karşılaşma boyunca tezahüratlarla milli takıma moral vermeye çalıştı.

Başkentte Birden Fazla Noktada Dev Ekran Kuruldu

ABB organizasyonu kapsamında yalnızca Kocatepe Kültür Merkezi değil, Ankara Kent Konseyi ve Ankara İtfaiyesi noktalarında da dev ekranlar kurularak maç yayını gerçekleştirildi.

Bu sayede Başkentliler, Dünya Kupası heyecanını farklı alanlarda topluca yaşama fırsatı buldu.

Milli Takım Turnuvaya Mağlubiyetle Başladı

Organizasyon boyunca büyük coşku yaşanırken, A Milli Futbol Takımı turnuvadaki ilk karşılaşmasında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Buna rağmen vatandaşlar, milli takıma desteklerini maç sonuna kadar sürdürdü.