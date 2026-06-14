Olay, Fırat Nehri üzerinde yer alan Birecik Baraj Gölü’nde meydana geldi. Turistik gezi amacıyla kullanılan bir tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor arızası yaşadıktan sonra kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Tekne içerisinde bulunan 40 yolcu, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

Jandarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yolcuları bota alarak güvenli bir şekilde kıyıya tahliye etti.

Yolcuların tahliyesi sırasında herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Tekne Güvenli Şekilde Kıyıya Çekildi

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından arızalanan gezi teknesi, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınarak kıyıya çekildi ve emniyetli şekilde sabitlendi.

Bölgede yaşanan olay, hızlı müdahale sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatıldı.