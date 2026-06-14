Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in naaşı, Türk bayrağına sarılı tabutla Kayseri Valiliği önüne getirildi. Burada düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, Esmer için dualar edildi.

Vali Gökmen Çiçek: “Devletine Sadık Bir İsimdi”

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şenol Esmer ile yaklaşık dört yıl birlikte görev yaptıklarını belirterek, onun çalışma disiplinine ve devlet görevine bağlılığına dikkat çekti.

Çiçek, Esmer’in dürüst, çalışkan ve memleket sevgisi yüksek bir devlet adamı olduğunu ifade ederek, görev süresi boyunca hiçbir işi aksatmadan büyük bir sorumluluk bilinciyle çalıştığını söyledi.

“Kayseri’de İz Bırakan Bir Bürokrattı”

Vali Çiçek, Esmer’in Kayseri’de önemli hizmetler yürüttüğünü vurgulayarak, “Trabzon’da doğdu ama Kayseri’de yaptığı hizmetlerle bu şehirde her zaman hatırlanacak” ifadelerini kullandı. Ailesine de başsağlığı dileyen Çiçek, Esmer’in isminin ve çalışmalarının yaşatılacağını belirtti.

Yoğun Katılım Oldu

Törene Esmer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gökmen Çiçek, Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kayseri milletvekilleri, il protokolü, güvenlik yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memleketi Trabzon’a Uğurlandı

İki çocuk babası olan Şenol Esmer’in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon’un Tonya ilçesine gönderildi.