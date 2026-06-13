Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bugün (13 Haziran 2026) yaşanan ve detayları henüz netleşmeyen bir olaya bir emniyet mensubunun da dahil olduğu öğrenildi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü vakit kaybetmeden harekete geçti.

Yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

İlgili Personel Görevden Uzaklaştırıldı!

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, olayın şeffaflıkla incelenmesi adına radikal bir adım atıldığı belirtildi. Açıklamada, olaya taraf olan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı şu cümlelerle ifade edildi:

"13.06.2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili personel görevden uzaklaştırılmış olup, konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konu Tüm Yönleriyle İnceleme Altında

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları bilgilendirirken, konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunun altını çizdi. Soruşturmanın seyrine göre adli makamların ve emniyet birimlerinin yeni adımlar atması bekleniyor. Etimesgut'ta yaşanan olayın perde arkası ve gelişmeleri yakından takip ediliyor.