Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda sarı kodla uyarı verilen illeri gösteren harita yayımlandı.

Çok Sayıda İlde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Tahminlere göre, Karadeniz Bölgesi’nde Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde; İç Anadolu ve çevresinde Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat’ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Doğu Anadolu’da ise Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatısı, Adana’nın doğusu ve Hatay’ın kuzey ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

AFAD, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını belirtti.