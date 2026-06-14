Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. Dört aracın karıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Özcan (56), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Sait Bolat Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, F.Y. yönetimindeki 33 BDA 643 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yasin Özcan’ın kullandığı 33 VK 854 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, Ş.G. idaresindeki minibüs ile yol kenarında park halinde bulunan 63 AEV 896 plakalı çekiciye çarparak durabildi.

Ağır Yaralandı, Hastanede Hayatını Kaybetti

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yasin Özcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Özcan’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga götürüldü.

Kaza Kameraya Yansıdı

Kazaya neden olduğu değerlendirilen sürücü F.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Yasin Özcan’ın yaşamını yitirdiği zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın ardından araçların savrulduğu ve zincirleme kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.