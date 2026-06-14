Aralık ayında oyuncu Melisa Döngel hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında elde edilen dijital verilerin, İstanbul merkezli geniş çaplı bir narkotik operasyonunun önünü açtığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında incelenen telefon yazışmaları ve dijital içerikler, polisin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheliye ulaşmasını sağladı.

Dosyadaki bilgilere göre Döngel'in yapılan testlerinde kokain kullanımına ilişkin bulgulara rastlanırken, cep telefonundaki mesajlaşmalarda uyuşturucu madde teminine yönelik yazışmalar tespit edildi. İncelenen fotoğraf ve ekran görüntülerinin de soruşturma dosyasına delil olarak girdiği öğrenildi.

Narkotik ekipleri, yazışmalarda adı geçen kişiler üzerinden yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği iddia edilirken, ele geçirilen dijital materyaller ve delillerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini ifade etti.