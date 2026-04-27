İnsan sağlığını önceleyen sosyal projelerine devam eden belediye, program kapsamında 100 gence 6 ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği sağlayacak. Uygulama ile sağlıkta fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Gençlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Kolaylaşacak
Program sayesinde özellikle dezavantajlı durumdaki gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amaçlanıyor. Verilecek sürekli glikoz ölçüm sensörleriyle gençlerin kan şekeri takibini daha kolay yapabilmesi, olası komplikasyon risklerinin azaltılması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi hedefleniyor.
Başvuru Şartları Açıklandı
Destekten yararlanmak isteyen adayların şu kriterleri sağlaması gerekiyor:
- 19–30 yaş aralığında olmak
- Örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmak
- Ankara’da ikamet etmek
- Tip 1 diyabet tanısını sağlık raporuyla belgelemek
- Sosyal yardım alan bireyler (öncelikli)
- Şehit ve gazi birinci derece yakınları (öncelikli)
Başvurular ve detaylı bilgilere Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.