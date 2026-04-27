İnsan sağlığını önceleyen sosyal projelerine devam eden belediye, program kapsamında 100 gence 6 ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği sağlayacak. Uygulama ile sağlıkta fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gençlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Kolaylaşacak

Program sayesinde özellikle dezavantajlı durumdaki gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amaçlanıyor. Verilecek sürekli glikoz ölçüm sensörleriyle gençlerin kan şekeri takibini daha kolay yapabilmesi, olası komplikasyon risklerinin azaltılması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Başvuru Şartları Açıklandı

Destekten yararlanmak isteyen adayların şu kriterleri sağlaması gerekiyor:

19–30 yaş aralığında olmak

Örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmak

Ankara’da ikamet etmek

Tip 1 diyabet tanısını sağlık raporuyla belgelemek

Sosyal yardım alan bireyler (öncelikli)

Şehit ve gazi birinci derece yakınları (öncelikli)

Başvurular ve detaylı bilgilere Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.