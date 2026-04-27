Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankara’nın farklı semtlerinden yola çıkan çok sayıda taraftar, araçlarıyla Kızılay Meydanı’nda toplandı. Korna sesleri eşliğinde meydanı dolduran taraftarlar, takımlarının galibiyetini coşkuyla kutladı.

Ellerinde bayrak ve atkılarla tezahüratlar yapan taraftarlar, meşaleler yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar sırasında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Derbi galibiyetinin ardından Ankara’da yaşanan bu coşku, Galatasaray taraftarlarının büyük zaferi nasıl sahiplendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.