Yenimahalle Belediyesi tarafından Yakacık Kurban Alanı’nda satış yapacak besicilerin çadır yerleri kura ile belirlendi.

Yakacık Kurban Alanı için yapılan kura çekimi, Yenimahalle Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Pazar Yeri’nde, Ankara 46. Noterliği gözetiminde gerçekleştirildi.

103 Çadırın Yeri Netleşti

Çekiliş sonucunda 79’u büyükbaş, 24’ü küçükbaş olmak üzere toplam 103 çadırın yeri belirlenmiş oldu.

Kura sonrası çadır kurulum çalışmalarının başlatıldığı, alanın parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Binlerce Kurbanlık Satışa Sunulacak

Yakacık Kurban Alanı’nda bu yıl yaklaşık 2 bin büyükbaş ve 3 bine yakın küçükbaş kurbanlığın satışa sunulacağı ifade edildi.

Alan içerisinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarının da tamamlandığı aktarıldı.