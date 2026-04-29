Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

15 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı mart ayında 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu.

Kadınlarda İşsizlik Oranı Daha Yüksek

Mart ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 olarak ölçülürken, kadınlarda yüzde 10,7 seviyesinde kaydedildi.

İstihdam 226 Bin Kişi Arttı

İstihdam edilenlerin sayısı mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,5 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İş Gücüne Katılım Oranı Yüzde 52,8 Oldu

İş gücü mart ayında 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puan yükselerek yüzde 52,8 seviyesine çıktı.

İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,8 olurken, kadınlarda yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

Genç İşsizlik Yüzde 15,3’e Geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan düşerek yüzde 15,3 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,8, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak kaydedildi.

Haftalık Çalışma Süresi Azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mart ayında 0,8 saat azalarak 41,7 saate geriledi.

Atıl İş Gücü Oranı Yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mart ayında 1,6 puan artarak yüzde 31,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.