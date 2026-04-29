Etkinlik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. “SBF-Mülkiye’de Neler Oldu?” başlıklı sunumda, dönemin olayları dekanlık arşivlerinden fotoğraflar ve belgeler eşliğinde değerlendirilecek.

Akademik ve Tarihsel Perspektif

İktisat tarihçisi kimliğiyle tanınan Serdar Şahinkaya, konuşmasında 1960 öncesi ve sonrası gelişmeleri karşılaştırmalı olarak ele alacak. Etkinlikte, Türkiye’nin yakın siyasi geçmişine ışık tutulması hedefleniyor.

Etkinlik Detayları

Toplantı, Ankara’da bulunan Ankara Üniversitesi Mülkiye Şeref Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program, 29 Nisan tarihinde saat 14.30’da başlayacak.

Tarihe İlgi Duyanlar Davetli

Akademisyenler, öğrenciler ve tarihe ilgi duyan herkesin davetli olduğu etkinlikte, Türkiye’nin kritik bir dönemine dair önemli değerlendirmeler yapılacak. Programın, özellikle genç araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşıması bekleniyor.