Keçiören Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe-Fırın, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı içerisinde yer alan tesis, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İşletmede üretim süreçleri, çapraz bulaşma riskini önlemeye yönelik planlama ile yürütülüyor.

Tüm Ürünlerde Glütensiz İçerik Kullanılıyor

Kafe-Fırında kullanılan hammaddelerin sertifikalı glütensiz ürünlerden seçildiği belirtilirken, içecekler dahil satışa sunulan ürünlerde glüten bulunmuyor.

Meyve suyu, kahve çeşitleri ve unlu mamullerden oluşan ürün yelpazesiyle glütensiz beslenen vatandaşlara farklı seçenekler sunuluyor.

Üretim Süreci Kontrol Altında Yürütülüyor

Tesiste üretimlerin ustalar ve gıda mühendislerinin koordinasyonunda gerçekleştirildiği, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde denetlendiği ifade edildi.

Sosyal Yaşama Katkı Sağlıyor

Glütensiz Kafe-Fırın, yalnızca yeme-içme alanı olarak değil, çölyak hastaları ve glütensiz beslenen bireylerin bir araya gelebileceği sosyal bir alan olarak da hizmet veriyor.