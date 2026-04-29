EuroLeague play-off çeyrek final serisinin ikinci maçı, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Seride Son Durum: Fenerbahçe 1-0 Önde

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında rakibini 89-78 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran temsilcimiz, ikinci karşılaşmayı da kazanarak seride durumu 2-0’a getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’nin Play-Off Performansı

Normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alarak play-off biletini aldı. Güçlü kadrosu ve taraftar desteğiyle dikkat çeken ekip, Final Four yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

Seri Kaç Maç Üzerinden Oynanıyor?

EuroLeague play-off serileri 5 maç üzerinden oynanıyor. Üç galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdırıyor.

Serinin kalan maç programı şu şekilde:

  • 3. maç: 6 Mayıs (Litvanya)
    1. maç (gerekirse): 8 Mayıs (Litvanya)
    1. maç (gerekirse): 12 Mayıs (İstanbul)

Hedef: Final Four

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı kazanarak hem saha avantajını korumak hem de Final Four yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak sarı-lacivertliler, seriyi erken bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Şevket Çoruh’un Derbi Görüntüleri Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Şevket Çoruh’un Derbi Görüntüleri Sosyal Medyayı Karıştırdı!
İçeriği Görüntüle

Basketbolseverler için büyük heyecana sahne olacak bu mücadele, EuroLeague’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA