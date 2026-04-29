EuroLeague play-off çeyrek final serisinin ikinci maçı, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Seride Son Durum: Fenerbahçe 1-0 Önde

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında rakibini 89-78 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran temsilcimiz, ikinci karşılaşmayı da kazanarak seride durumu 2-0’a getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’nin Play-Off Performansı

Normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alarak play-off biletini aldı. Güçlü kadrosu ve taraftar desteğiyle dikkat çeken ekip, Final Four yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

Seri Kaç Maç Üzerinden Oynanıyor?

EuroLeague play-off serileri 5 maç üzerinden oynanıyor. Üç galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdırıyor.

Serinin kalan maç programı şu şekilde:

3. maç: 6 Mayıs (Litvanya)

maç (gerekirse): 8 Mayıs (Litvanya)

maç (gerekirse): 12 Mayıs (İstanbul)



Hedef: Final Four

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı kazanarak hem saha avantajını korumak hem de Final Four yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak sarı-lacivertliler, seriyi erken bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Basketbolseverler için büyük heyecana sahne olacak bu mücadele, EuroLeague’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.