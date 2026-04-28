Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti ve sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibini 3-0 mağlup etti.

Ali Samiyen’e Küfürlü Tezahürat

Sanat camiasından tanıdığımız Şevket Çoruh, Gökhan Özoğuz, İlker Ayrık ve Ceyhun Fersoy da maçı deplasman tribününden takip eden isimler arasında yer aldı.

Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un, Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’e küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin bir video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Pelin Öztekin’den Dikkat Çeken Eleştiri

2021 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den de Şevket Çoruh’u eleştiren açıklamalar geldi. Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden,

"Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim.” ifadelerini kullandı.

“Babam Görse Üzülürdü”

Açıklamasının devamında Pelin Öztekin, “Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. EMİNİM! Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi Baba Karakter de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil!" tepkisinde bulundu.

Rasim Öztekin Kavuk’u Şevket Çoruh’a Devretmişti

Rasim Öztekin, 2020 yılında Türk Tiyatrosu’nun önemli simgelerinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmişti.

Sosyal medyada #ŞevketÇoruhKavuğuÇıkar etiketiyle ünlü oyuncuya tepkiler sürüyor.