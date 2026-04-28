Mortgage Matchup Center’da oynanan karşılaşmada Thunder’ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı ve 8 asistle öne çıkarken, Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaunt ile double-double yaptı.

Suns cephesinde Devin Booker 24, Jalen Green ve Dillon Brooks ise 23’er sayı üretti ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers – Houston Rockets eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Nuggets seriyi bırakmadı

Denver Nuggets, Ball Arena’da Minnesota Timberwolves karşısında 125-113 kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi.

Denver’da Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt ve 16 asistle triple-double performans sergilerken, Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalma ile galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves’ta Julius Randle 27 sayı, Ayo Dosunmu ise 18 sayıyla oynadı.

Magic seride öne geçti

Orlando Magic, sahasında Detroit Pistons karşısında 94-88 kazanarak seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Orlando ekibi, özellikle savunma performansıyla kritik galibiyete uzanarak tur için büyük avantaj elde etti.