FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray–Fenerbahçe derbisi ve hakem Yasin Kol’un performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palabıyık, Ederson’un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem yönetiminin etkisinin tartışılabileceğini ifade etti.

Bir organizasyonda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Ali Palabıyık, karşılaşmanın atmosferinin maç başlamadan önce gerildiğini belirterek, Yasin Kol’un kamuoyundaki tepkiler nedeniyle maça baskı altında başladığını söyledi. Palabıyık, hakemin oyunun kontrolünü sağlamak için kartlara daha fazla başvurduğunu öne sürdü.

Ederson’un kırmızı kartla oyun dışında kalmasına değinen Palabıyık, hakemin oyuncularla iletişiminin sınırlı olmasının kararda etkili olabileceğini belirterek, “Hakem farklı bir yönetim sergileseydi Ederson sahada kalabilirdi” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca hakemin yabancı oyuncularla iletişim kurmakta zorlandığını ve bu durumun oyuna yansıdığını ifade etti.

Palabıyık, Ederson’un cezasına ilişkin sürecin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından değerlendirileceğini belirterek, hakem raporunun belirleyici olacağını söyledi. Olayın detaylarının rapor sonrasında netleşeceğini ifade etti.

Türk hakemliğine ilişkin genel değerlendirmede de bulunan Palabıyık, sezon boyunca hakem performanslarının değişkenlik gösterdiğini savundu. Hakemlere olan güvenin azaldığını ileri süren Palabıyık, derbi atamalarına ilişkin eleştirilerde bulunarak Türk futbolunda hakemlik sistemine yönelik yapısal sorunlar bulunduğunu ifade etti.