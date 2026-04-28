Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ve değişen tedarik zincirlerine dikkat çekti. Bu süreçte Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörün desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

“Süre uzatılmalı, oran artırılmalı”

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Döviz dönüşüm desteğinin en az 1 yıl daha uzatılması gerekiyor

Mevcut %3’lük destek oranı yetersiz

Uygulama şartları reel sektör için ağır

Sistemin daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi gerekiyor

“İhracata ve finansmana katkı sağlar”

TOBB Başkanı, yapılacak düzenlemelerin sanayicilere moral vereceğini ve firmaların finansman koşullarını güçlendireceğini belirterek, ihracat hacmine de olumlu yansıma olacağını ifade etti.

Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteği uygulaması 30 Nisan’da sona ermektedir.



Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme… — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 28, 2026