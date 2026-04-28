Güney Sudan’ın başkenti Juba yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin açıklama Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi (SSCAA) tarafından yapıldı.

Yetkililer, Yei kentinden Juba Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yerel saatle 09.15’te havalanan uçağın, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra hava trafik kontrol kulesiyle irtibatının kesildiğini bildirdi. Uçağın, başkent Juba’nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında düştüğü tespit edildi.

Başlangıçta 14 olarak açıklanan can kaybı sayısı, yapılan incelemelerin ardından güncellenerek uçakta bulunan 14 yolcu ve 1 pilot olmak üzere 15 kişinin tamamının hayatını kaybettiği kesinleşti. SSCAA, ölenler arasında 2 Kenya vatandaşı ve 13 Güney Sudan vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, uçağın dağlık ve yoğun sisin etkili olduğu bir bölgeye çarptığı ve enkazın alevler içinde kaldığı belirtildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, ancak ilk bulguların olumsuz hava koşullarının etkili olabileceğine işaret ettiğini ifade etti.