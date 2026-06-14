NBA Play-Off Final serisinin beşinci karşılaşmasında New York Knicks ile San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da karşı karşıya geldi. Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede kazanan taraf New York Knicks oldu.

Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, taraftarı önünde maça etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 23-13 önde tamamlayarak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci çeyrekte oyunun dengelenmesine rağmen skor avantajını koruyan Spurs, soyunma odasına 42-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan San Antonio temsilcisi, son çeyreğe 72-65 önde başladı. Ancak final periyodunda büyük bir geri dönüşe imza atan New York Knicks, rakibine üstünlük kurarak mücadeleyi 94-90 kazandı.

Bu sonuçla seride durumu 4-1'e getiren New York Knicks, kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. New York ekibi, 53 yıl sonra NBA şampiyonluğu sevinci yaşayarak taraftarlarını coşkuya boğdu.

Knicks Tarihe Geçti

Son çeyrekte gösterdiği etkili performansla zafere ulaşan New York Knicks, uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son verdi. Böylece Knicks, 1973'ten sonra ilk kez NBA şampiyonluğunu kazanarak basketbol tarihine geçen bir başarı elde etti.