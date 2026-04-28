Albayrak, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Eskişehir’deki bazı sağlık tesisleriyle ilgili yeni bir karar alındığını belirtti. Buna göre:

Eskişehir Hava Hastanesi

Eski Devlet Hastanesi

Sivrihisar’daki sağlık alanları

Mihalıççık’taki sağlık alanları

özelleştirme kapsamından çıkarıldı.

Albayrak açıklamasında, aktif olarak sağlık hizmeti sunulan hastaneler ve sağlık alanlarının satışa konu edilmeyeceğinin altını çizdi.

“Şehrimizin hassasiyetleri dikkate alındı”

Gürhan Albayrak, sürece katkı sağlayan isimlere de teşekkür ederek, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile yapılan görüşmelerin belirleyici olduğunu ifade etti. Ayrıca, süreci yakından takip eden ve destek veren yetkililere de şükranlarını sundu.

Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin hassasiyetlerini ilgili mercilere doğrudan ileten ve çözüm noktasında büyük gayret gösteren Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ayşen Gürcan’a, Valimiz Sayın Erdinç Yılmaz’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Eskişehir için ne anlama geliyor?

Alınan kararın, Eskişehir’de sağlık hizmetlerinin devamlılığı ve kamuya ait sağlık alanlarının korunması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Özellikle yerel sağlık altyapısının geleceği konusunda kamuoyunda oluşan belirsizliklerin bu kararla birlikte büyük ölçüde giderildiği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde;



— Gürhan Albayrak (@GurhanAlbayrak) April 27, 2026