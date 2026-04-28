Şirketin Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)) tarafından İzmir’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şirketin 2026 yılı planlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
2 il, 47 ilçe ve 4 milyon müşteriye hizmet
Bayramoğlu, Gdz Elektrik’in İzmir ve Manisa genelinde 47 ilçede yaklaşık 4 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunduğunu belirtti. Bölgedeki yıllık elektrik dağıtım hacminin 18 bin 355 gigavatsaat seviyesinde olduğunu, dağıtım hattı uzunluğunun ise 123 bin 944 kilometreye ulaştığını ifade etti.
2026 yatırım planı: 15 milyar liraya yakın kaynak
Gdz Elektrik’in 2026 yılı yatırım planına değinen Bayramoğlu, toplamda yaklaşık 15 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu bütçenin:
- 12,8–13 milyar lirasının yatırım projelerine
- Yaklaşık 2 milyar lirasının bakım ve onarım çalışmalarına
ayrıldığını belirtti.
Bayramoğlu ayrıca, bakım bütçesinde son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, 2021–2025 döneminde yaklaşık 5,8 milyar lira olan bakım harcamalarının bugünkü değerlerle 14 milyar liraya ulaştığını söyledi.
Elektrikli araç dönüşümü ve şarj altyapısı büyüyor
Bölgede enerji dönüşümünün hızlandığını ifade eden Bayramoğlu, elektrikli araç kullanımındaki artışın dağıtım altyapısına da yansıdığını belirtti. Gdz Elektrik bölgesinde:
- 1128 şarj istasyonu bulunduğu
- Yaklaşık 130 megavatlık şarj kapasitesinin karşılandığı
bilgisi paylaşıldı.
Dijitalleşme ve çevreci operasyonlar öne çıkıyor
Şirketin operasyonlarında dijitalleşmeye ağırlık verdiklerini belirten Bayramoğlu, kesinti süreleri ve sıklığının 2025 yılında Türkiye ortalamasının altında gerçekleştiğini ifade etti.
Bakım ve onarım çalışmalarında kullanılan yüzde 100 elektrikli platformlu araçların karbon emisyonunu azalttığını ve gece operasyonlarında sessiz çalışma avantajı sağladığını da vurguladı.
İklim değişikliğine karşı özel bütçe
Gdz Elektrik, iklim değişikliğinin etkilerine karşı da özel önlemler alıyor. Bu kapsamda 2026 yılı için özellikle kırsal ve iklim riskine açık bölgelerdeki bakım çalışmaları için yaklaşık 294 milyon liralık bütçe ayrıldığı açıklandı.