Şirketin Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)) tarafından İzmir’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şirketin 2026 yılı planlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

2 il, 47 ilçe ve 4 milyon müşteriye hizmet

Bayramoğlu, Gdz Elektrik’in İzmir ve Manisa genelinde 47 ilçede yaklaşık 4 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunduğunu belirtti. Bölgedeki yıllık elektrik dağıtım hacminin 18 bin 355 gigavatsaat seviyesinde olduğunu, dağıtım hattı uzunluğunun ise 123 bin 944 kilometreye ulaştığını ifade etti.

2026 yatırım planı: 15 milyar liraya yakın kaynak

Gdz Elektrik’in 2026 yılı yatırım planına değinen Bayramoğlu, toplamda yaklaşık 15 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu bütçenin:

12,8–13 milyar lirasının yatırım projelerine

Yaklaşık 2 milyar lirasının bakım ve onarım çalışmalarına

ayrıldığını belirtti.

Bayramoğlu ayrıca, bakım bütçesinde son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, 2021–2025 döneminde yaklaşık 5,8 milyar lira olan bakım harcamalarının bugünkü değerlerle 14 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Elektrikli araç dönüşümü ve şarj altyapısı büyüyor

Bölgede enerji dönüşümünün hızlandığını ifade eden Bayramoğlu, elektrikli araç kullanımındaki artışın dağıtım altyapısına da yansıdığını belirtti. Gdz Elektrik bölgesinde:

1128 şarj istasyonu bulunduğu

Yaklaşık 130 megavatlık şarj kapasitesinin karşılandığı

bilgisi paylaşıldı.

Dijitalleşme ve çevreci operasyonlar öne çıkıyor

Şirketin operasyonlarında dijitalleşmeye ağırlık verdiklerini belirten Bayramoğlu, kesinti süreleri ve sıklığının 2025 yılında Türkiye ortalamasının altında gerçekleştiğini ifade etti.

Bakım ve onarım çalışmalarında kullanılan yüzde 100 elektrikli platformlu araçların karbon emisyonunu azalttığını ve gece operasyonlarında sessiz çalışma avantajı sağladığını da vurguladı.

İklim değişikliğine karşı özel bütçe

Gdz Elektrik, iklim değişikliğinin etkilerine karşı da özel önlemler alıyor. Bu kapsamda 2026 yılı için özellikle kırsal ve iklim riskine açık bölgelerdeki bakım çalışmaları için yaklaşık 294 milyon liralık bütçe ayrıldığı açıklandı.