Etimesgut Belediyesi, uluslararası kültürel ve diplomatik etkinlikler kapsamında “Fiesta Ankara” programına ev sahipliği yaptı. Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçiliklerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda başladı.

Açılışa Yoğun Katılım

Etkinliğin açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, eşi Elvin Beşikcioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gülşah Deniz Atalar katıldı. Program öncesinde heyet, Türk Tarih Müzesi’ni ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı.

Latin Amerika Ülkelerinden Diplomatik Katılım

Etkinlikte Brezilya, Şili, Bolivya, Guatemala, Kosta Rika, Venezuela, Panama, Meksika, Nikaragua ve Peru’nun Ankara’daki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileri yer aldı. Temsilciler, ülkelerinin kültürel yapıları ve uluslararası konumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşikcioğlu: “Kültürel Buluşmalar İş Birliğini Güçlendirir”

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, açılış konuşmasında Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, bu tür etkinliklerin kültürel çeşitliliği artırdığını ve uluslararası iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Sergi ve Kültürel Gösteriler İlgi Gördü

Etkinlik kapsamında Latin Amerika ülkelerine ait sanatsal ve kültürel eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin dans gösterileri ve Latin müzik performansları etkinliğe renk kattı.

Film Gösterimleriyle Program Devam Etti

Programda Latin Amerika sinemasından seçilen yapımlar da izleyiciyle buluştu. Nikaragua yapımı “Tu Casa Es Cultura” ve Brezilya yapımı “Estômago” filmleri gösterildi.

Fiesta Ankara Üç Gün Sürecek

“Fiesta Ankara” etkinliğinin Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda üç gün boyunca farklı kültürel etkinliklerle devam edeceği bildirildi.